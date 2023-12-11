لجنة الانضباط تكشف عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ11 من البطولة المحترفة

أصدرت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، قراراتها بخصوص مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة المحترفة.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط، في حق الأندية محترفة، ولاعبيها، والخاصة بهذه الجولة.

وفرضت لجنة الانضباط، على سبعة أندية، عقوبات مالية، تتراوح ما بين 6 ملايين سنتيم، إلى 20 مليون سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية.

ويتعلق الأمر بكل من مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، اتحاد خنشلة، نجم مقرة، أولمبي الشلف، وفاق سطيف، واتحاد بسكرة.

كما تم سلطة عقوبة مالية أخرى بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق كل من حارش نادي بارادو، توفيق موساوي، ولاعب نجم مقرة، بورحلة سعيد لاعتراضهم على قرارات الحكم.