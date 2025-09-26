لجنة الانضباط تكشف عن قراراتها بخصوص الجولة الخامسة

أصدرت لجنة الانضباط، خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس، جملة من العقوبات تخص أحداث مباريات الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

وجاءت القرارات كالتالي:

أتلتيك بارادو (PAC) المسير العبدي أمين، دُوّن في تقارير الرسميين بسبب دخوله أرضية الملعب بين الشوطين دون ترخيص. العقوبة: إنذار + غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دج.

مولودية البيض (MCEB) اللاعب بوحكاك خالد، بعد ثبوت قيامه بحركة بذيئة مخلة بالشرف عبر الوسائل السمعية البصرية. العقوبة: توقيف 6 مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، + غرامة نافذة قدرها 50.000 دج. العقوبة سارية ابتداءً من 22 سبتمبر 2025.

شبيبة القبائل (JSK) استعمال الألعاب النارية في المدرجات. العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 30.000 دج.

ترجي مستغانم (ESM) الأمين العام رمضان محمد، دُوّن في التقارير بسبب احتجاجه على قرار الحكم. العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج + احتساب الاحتجاج ضمن الإنذارات.