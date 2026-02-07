لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 17

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قراراتها الخاصة بالجولة الـ 17، التي أقيمت يومي الـ 3 والـ 4 فيفري الجارين والمبتورة من مواجهات الأندية المعنية بالمنافستين القاريتين، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وقرّرت الهيئة الانضباطية، توقيف لاعب شباب قسنطينة، هواري بعوش. لـ 3 مباريات منها واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم. عقب طرده في لقاء ترجي مستغانم اثر اعتدائه على أحد لاعبي المنافس.

كما عوقب فريق شباب قسنطينة، حسبما جاء في موقع الرابطة، بغرامة قدرها 6 ملايين سنتيم. بسبب إشعال الألعاب النارية بالمدرجات.

ومن جهة أخرى، أوقفت الهيئة الانضباطية لاعب مولودية وهران، أحمد كروم، لـ 4 لقاءات واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب طرده اثر شتم حكم مباراة ناديه وأولمبيك أقبو.

في المقابل، تم توجيه انذار لفريق اتحاد خنشلة، وتغريمه بـ 40 مليون سنتيم، بسبب إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات فوق أرضية الملعب من دون إحداث أضرار جسمانية. بمناسبة استقبال أولمبي الشلف، مع غرامة أخرى بـ 30 مليون سنتيم. بسبب غياب الماء الساخن في غرف تغيير ملابس الرسميين.