لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 6

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 6 من البطولة المحترفة، التي لعبت أيام الجمعة والسبت والأحد.

وقررت اللجنة الانضباطية، إيقاف لاعب نجم مقرة، حداد فؤاد، لمباراة واحدة، بسبب تراكم الانذارات، فيما عوقب زميله صالح حميدة بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاج، بينما تم تغريم النجم بـ 4 ملايين سنتيم بسبب تأثيره على سير اللقاء.

وحسبما جاء أمس الاثنين، في الموقع الرسمي للرابطة، فقد تم في المقابل. تغريم الفريق المضيف شباب قسنطينة بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الجمهور للألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الملعب.

كما تمت معاقبة مولودية البيض بـ 20 مليون سنتيم، بسبب غياب مدرب رئيسي عن مباراته أمام الاتحاد السوفي، بينما عوقب ثنائي الأخير بن عمارة محمد ياسين ولعلاونة هشام. بـ 10 ملايين سنتيم لكل منهما، نتيجة احتجاجاته على قرارات الحكم

وعاقبت الهيئة الانضباطية مدافع اتحاد بسكرة بلقاسم عبد الحق، بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب احتجاجاته على حكم مباراة اتحاد العاصمة. وهي نفس العقوبة المسلطة على مدرب أولمبي الشلف، قيس اليعقوبي، بسبب احتجاجاته على قرارات حكم مباراة فريقه والضيف وفاق سطيف.

وعلى صعيد آخر، تم تغريم أندية مولودية وهران ومولودية الجزائر واتحاد بسكرة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل وأولمبي الشلف. بـ 3 ملايين سنتيم لكل فريق بسبب استعمال الجماهير للألعاب النارية.

ولنفس السبب عوقب فريق اتحاد العاصمة بـ 20 مليون سنتيم. بعد تلقي ثاني إنذار مع إبقاء الفريق تحت الرقابة، ووفاق سطيف بـ 6 ملايين سنتيم.