لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 17

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة، التي لعبت أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 فيفري الجاري.

وأبرزت الرابطة في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن اللجنة قررت معاقبة لاعب وفاق سطيف بن شوشة السعيد بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم.

كما تم توجيه ثالث انذار لوفاق سطيف، بسبب استعمال الألعاب النارية ورميها على أرضية الميدان، ما تسبب في خسائر مادية، مع تغريم الفريق بـ 100 مليون سنتيم.

في المقابل، تقرر تغريم الأمين العام لاتحاد خنشلة، فريد بن خليفة، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم.

كما تم تغريم الفريق بـ 4 ملايين سنتيم، بسبب التسيير السيء لمباراته أمام اتحاد العاصمة. وتوجيه رابع انذار لـ”السيسكاوة” بسبب استعمال ورمي المقذوفات على أرضية الملعب ما تسبب في خسائر مادية، وتغريمه بـ 200 مليون سنتيم.

وفي المقابل، تم تغريم لاعب اتحاد العاصمة، أسامة بلطرش بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب الاحتجاج، وهي نفس العقوبة المسلطة على زميله عبد الصمد بوناصر، لنفس الأسباب مع توقيفه لمباراة واحدة.

ووجهت لجنة الانضباط انذارا رابعا لاتحاد العاصمة بسبب استعمال ورمي المقذوفات. مع تغريم الفريق بـ 200 مليون سنتيم.

كما تم إيقاف لاعب أتليتيك بارادو محمد رضا حميدي. لمواجهتين عقب تعرضه لطرد مباشر في لقاء شبيبة القبائل، بسبب اعتداء عنيف على لاعب المنافس.

وتغريم أولمبي الشلف بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية في لقاء الفريق أمام نجم بن عكنون.

وبخصوص قمة الجولة بين العميد والسياسي. فقد تم إيقاف لاعب المولودية حمزة موالي لمباراة واحد. إثر تعرضه للطرد بعد تلقيه انذارين. كما عوقب زميله يوسف بلايلي بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات.

فيما عوقب الفريق بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استخدام الأنصار للألعاب النارية. و10 ملايين سنتيم أخرى، بسبب السلوك السيء لملتقطي الكرات.

في حين عوقب لاعب “السياسي” ديب براهيم بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم.

وهي نفس العقوبة التي وجهت للاعب الاتحاد السوفي. رحماني فؤاد، بسبب الاحتجاجات في لقاء ناديه واتحاد بسكرة.

كما تم تغريم شبيبة الساورة بـ 4 ملايين سنتيم، بسبب السير السيء لمواجهته أمام مولودية وهران. والتي عوقبت بدورها بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب استعمال أنصارها للألعاب النارية.