لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة 25

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 25 من البطولة، والتي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقررت ذات الهيئة، بعد مراسلة من “الفاف”، يوم 11 ماي الجاري. فتح ملف مسير الاتحاد السوفي، عتوسي بلخير، وتقرر إيقاف الأخير. بسبب تصريحات إعلامية إلى غاية الاستماع إليه الاثنين 20 ماي الجاري، عند الساعة 11:00.

بينما اقتصرت باقي العقوبات الخاصة، بذات الجولة على الجانب المالي. حيث تقرّر تغريم حارس اتحاد العاصمة، اسامة بن بوط، بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب الاحتجاجات في لقاء فريقه أمام مولودية البيض.

وهي نفس العقوبة التي سُلطت على زميله أكرم جحنيط، لنفس الأسباب. مع تغريم الاتحاد بـ 4 ملايين سنتيم، بسبب التسيير السيء للمباراة. وغرامة أخرى بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية.

فيما تلقى اتحاد خنشلة، ثالث إنذار بسبب استعمال “الفيميجان” في لقاء مولودية الجزائر. وتم تغريم الفريق بـ 100 مليون سنتيم. وغرامة أخرى بقيمة 10 ملايين سنتيم. بسبب وجود غرباء في النفق المؤدي إلى أرضية ملعب “حمام عمار”، إلى جانب 5 ملايين سنتيم، بسبب التأخر في العودة إلى الميدان ما بين الشوطين.

في حين تمّ معاقبة الضيف مولودية الجزائر، بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الشناوة للألعاب النارية.

وعلى صعيد آخر، غرّمت اللجنة الانضباطية لاعب أتليتيك بارادو. عديل بولبينة، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على الحكم. في لقاء أولمبي الشلف. الذي عوقب بـ 20 مليوم سنتيم، بسبب استعمال أنصاره لـ”الفيميجان”.

وعاقبت اللجنة الانضباطية، لاعب شبيبة القبائل. بوعالية كسيلة، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات، و3 ملايين سنتيم للفريق بسبب “الفيميجان” في لقاء شباب قسنطينة. الذي تم تغريمه بـ 100 مليون سنتيم، لنفس السبب.

في المقابل، عوقب لاعب اتحاد بسكرة، تامر نزار. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على حكم لقاء فريقه أمام مولودية وهران. وعقوبة أخرى للفريق بقيمة 50 مليون بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية، فيما عوقب الحمراة بـ 6 ملايين سنتيم لنفس السبب.

في حين أعلنت لجنة الانضباط، عن فتح ملف مباراة أولمبي الشلف ونجم مقرة. التي لعبت يوم 27 أفريل الماضي، وتقرر على إثر ذلك. إلغاء العقوبة المالية التي سُلطت حينها على الشلف. المتمثلة في 20 مليون سنتيم، بسبب غياب مدرب رئيسي.