لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 28

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة، بلقاءات الجولة الـ 28 من البطولة.

وقررت ذات الهيئة الانضباطية، ايقاف لاعب أولمبيك أقبو، وليد زعموم، لمواجهتين، بسبب تعرضه للطرد في مواجهة اتحاد بسكرة، بسبب اللعب الخشن، مع غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم، في حق الفريق بسبب غياب مدرب رئيسي على دكة الاحتياط.

كما عوقب اتحاد بسكرة، بـ 30 مليون سنتيم، بسبب تكرار مخالفة غياب المدرب الرئيسي على دكة الاحتياط.

وتلقى فريق مولودية وهران، رابع مخالفة، بسبب اشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية. بمناسبة مواجهة البيض. وتم تغريم الفريق بـ 80 مليون سنتيم، إلى جانب غرامة بقيمة 5 ملايين سنتيم بسبب التنظيم السيئ للمباراة.

في حين تم توقيف لاعب مولودية البيض، عمار العرفي، لمباراة واحدة، بسبب طرده اثر جمعه لانذارين، مع غرامة للفريق بـ 4 ملايين سنتيم، بسبب سلوك غير ملائم. وأخرى بـ 20 مليون سنتيم، بسبب تحطيم دكة البدلاء.

ومن جهته عوقب فريق مولودية الجزائر، بـ 6 ملايين سنتيم. بسبب تكرار مخالفة إشعال الألعاب النارية بالمدرجات، على خلفية مواجهة الضيف ترجي مستغانم.

بينما تم توقيف لاعب الترجي، مداح عبد الله، لمواجهتين، بسبب طرده في ذات اللقاء بسبب اللعب الخشن.

كما عاقبت لجنة الانضباط، فريق شبيبة القبائل، بـ 3 ملايين سنتيم. بسبب اشعال الألعاب النارية بالمدرجات، بمناسبة استقباله لوفاق سطيف.

في حين تم تغريم فريق اتحاد العاصمة، بـ 5 ملايين سنتيم. بسبب الوصول المتأخر للفريق إلى أرضية الملعب لاستئناف الشوط الثاني، من مواجهة المضيف اتحاد خنشلة.