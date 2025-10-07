لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 7

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم. عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 7 من الموسم الجاري. التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقررت الهيئة الانضباطية. توقيف مصطفى جاليت. مساعد مدرب شبيبة الساورة. بعد طرده في لقاء أولمبيك اقبو. بسبب جمع إنذارين لمباراة واحدة نافذة إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم.

كما تقرر أيضا لاعب مولودية وهران. بلحران عبد القادر علاء الدين. مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى تصريحاته بجلسة يوم الخميس 09 أكتوبر 2025 على الساعة 11.00

إلى جانب ذلك. تقرر توقيف لاعب نجم بن عكنون. خلوف وسيم. بعد طرده في لقاء مولودية البيض بسبب اللعب الخشن، لمباراتين نافذة.

فيما اكتفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة. حسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء. بعقوبات مالية في حق مختلف الأندية واللاعبين. وجاءت على النحو التالي:

مستقبل الرويسات:

تليلي محمد عبد الوهاب إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج. يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات .

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات. العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 30.000 دج.

إتحاد خنشلة:

رمي المقذوفات فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية. (المخالفة الأولى 1) العقوبة: إنذار للفريق، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200.000 دج.

مولودية وهران:

عوجان شكيب إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

بلحران عبد القادر علاء الدين: توقيف مؤقت إلى غاية الاستماع إلى تصريحاته، بجلسة يوم الخميس 09 أكتوبر 2025 على الساعة 11.00

مولودية البيض:

رمي المقذوفات فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية. (المخالفة الثانية 2)

العقوبة: إنذار للفريق، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 400.000 دج.

نجم بن عكنون:

خلوف وسيم: طرد بسبب اللعب الخشن.

العقوبة: توقيف لمباراتين (02) نافذة.

سلوك غير ملائم للفريق.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج.

وفاق سطيف:

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات مع رميها فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية. (المخالفة الثانية 2)

العقوبة: إنذار للفريق، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 400.000 دج.

شبيبة الساورة:

جاليت مصطفى (مساعد مدرب): طرد بسبب جمع إنذارين (إحتجاجين على قرارات الحكم)

العقوبة: توقيف لمباراة واحدة (01) نافذة. إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دج.

حدوش إلياس فيصل، بناءا على تقرير تكميلي للحكم إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

سلوك غير ملائم للفريق.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج.

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات (تكرار المخالفة) العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 60.000 دج.

أولمبيك أقبو:

بختي كريم مساعد مدرب إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج. يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

بن عمر مراد مدرب حراس المرمى إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

سديري محند إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

سلوك غير ملائم للفريق

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج.

شباب قسنطينة:

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات (تكرار المخالفة)

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 60.000 دج.

إتحاد الجزائر:

بوخنشوش سليم إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات

مريلي إسلام إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

مولودية الجزائر:

موكوينا رولاني ملونجيسي المدرب الرئيسي إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج. يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 30.000 دج.

تنظيم سيئ للمباراة

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 50.000 دج.

ترجي مستغانم:

مصمودي بوعلام إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج. يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.

بن خليفة طاهر إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج. يتم احتساب الاحتجاج ضمن الانذارات.