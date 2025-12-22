لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالجولة الـ 13
كشفت اليوم الاثنين، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 13، التي لعبت أيام الخميس والجمعة والسبت على التوالي.
وتقرر توقيف المدرب المساعد لفريق مستقبل الرويسات .عوامري عبد الغني. لمباراة واحدة. بعد طرده في لقاء ناديه والضيف مولودية الجزائر، اثر جمعه انذارين.
كما تم توقيف لاعب اتحاد العاصمة. حسام الدين غشة. لمباراة واحدة مع تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم. عقب طرده في لقاء نجم بن عكنون. بعد تلقيه انذارين الأول بسبب سلوك غير رياضي. والثاني بسبب احتجاجه على قرار الحكم.
وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي:
ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻟﺸﻠﻒ:
- ﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ( ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ).
– ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ “ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ”.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﺎﺕ :
ـ ﻋﻮﺍﻣﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ “ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﺭﺏ” ﻃﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 30.000 ﺩﺝ.
ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :
ـ ﺩﻫﻴﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ” ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺑﻮﺩﺭﺑﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ” ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﻏﺸﺔ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ” ﻃﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ.” ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ + ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ الألعاب ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ بالمدرجات.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ
شباب قسنطينة:
ـ ﺑﻌﻮﺵ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ: “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ.
ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺾ:
ـ ﺷﺒﻴﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ “ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺪﻧﻲ” ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
-ﻻﺳﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺭﺏ ﺭﺋﻴﺴﻲ “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
وفاق سطيف:
ـ ﺳﻴﻼﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ.
ـ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 50.000 ﺩﺝ.
ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ:
ـ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﻼﻝ “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻠﻮﺯﺩﺍﺩ :
ـ ﻋﻨﺎﺑﻲ ﻛﺮﻳﻢ ” ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻲ” ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺬﻭﻓﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 400.000 ﺩﺝ.
ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺃﻗﺒﻮ:
ـ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ:
ـ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ﺗﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ :
ـ ﺑﻮﻋﻼﻕ ﺃﻳﻤﻦ “ﺇﻧﺬﺍﺭ” ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.
ـ ﺑﻮﺭﻳﺸﺔ ﺃﺣﻤﺪ “ﻤﺤﻀﺮ ﺒﺪﻧﻲ” ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ.