لجنة الانضباط تكشف قراراتها الخاصة بالمباريات المتأخرة

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قراراتها الخاصة بمواجهتي الجمعة الفارطة، بين شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة ضمن تسوية الجولة الـ 18 وشباب بلوزداد أمام وفاق سطيف في لقاء متأخر عن الجولة الـ 19.

وقررت اللجنة التي اجتمعت صبيحة اليوم الاثنين، معاقبة شبيبة القبائل بغرامة مالية بقيمة 3 ملايين سنتيم، بسبب استخدام الألعاب النارية.

بينما تمت معاقبة لاعب اتحاد العاصمة، آدم عليلات، بالإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم.

كما عاقبت ذات اللجنة، مدرب حراس الإتحاد فريد بلملاط، بالإيقاف لمواجهتين وغرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته المتكررة، مع تغريم النادي بنفس القيمة بسبب استخدام أنصاره للألعاب النارية.

أما بخصوص اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 19، فقد تقرر إيقاف مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، لمباراة واحدة مع تغريمه بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات.

في حين تقرر إيقاف لاعب وفاق سطيف، صالح بوشامة، بعد طرده في ذات اللقاء بسبب إهانته شخصية رسمية، بالإيقاف لـ 4 لقاءات منها واحد موقوف التنفيذ، وتغريمه بـ 4 ملايين سنتيم.