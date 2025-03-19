لجنة الانضباط تكشف قراراتها بخصوص داربي بلوزداد والاتحاد

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 20 من البطولة.

وقررت ذات الهيئة الانضباطية، توقيف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، لمباراة واحدة، بعد طرده في الداربي أمام اتحاد العاصمة، اثر تلثيه انذارين، مع غرامة بقيمة 10 ملايين سنتيم.

وفي السياق ذاته، تقرر معاقبة “السياربي” بلعب مباراة واحدة من دون جمهور. وغرامة بـ 20 مليون سنتيم، بعد تلقي ثالث انذار. بسبب استعمال الأنصار الشماريخ وإلقاء الألعاب النارية على أرضية ملعب “نيلسون مانديلا”.

أما من جانب الاتحاد، فقد أعلنت لجنة الانضباط عن إيقاف المحضر البدني، بلعيد مجاهد، رفقة المسير محمد حمدود. إلى حين الاستماع إلى أقوالهما في الجلسة المقررة غدا الخميس، بمقر الرابطة بداية من الساعة 13:00.

