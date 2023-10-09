لجنة الانضباط تكشف قرارتها الخاصة بمباريات الجولة الرابعة من البطولة

كشفت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، عن قراراته الخاصة بمباريات الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، القرارات الأخيرة للجنة الإنضباط، حيث قضت هذه الأخيرة بمعاقبة المدر الرياضي لشبيبة القبائل جمال مناد بالإيقاف لشهر كامل مع غرامة بـ10 مليون سنتيم.

كما كما تم فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، على اللاعبين، بلحوسيني (ش.قسنطينة)، قتال (ا.بسكرة)، لعوافي (ش.بلوزداد)، قدور (ا.خنشلة)، بحوسي (م.البيض)، وزردوم (ا.الشلف)، لاعتراضهم على قرارات الحكام.