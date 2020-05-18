لجنة الانضباط توجه ثاني إستدعاء لفهد حلفاية

وجهت لجنة الإنضباط، اليوم الإثنين، ثاني استدعاء لفهد حلفاية، رئيس نادي وفاق سطيف، للمثول أمامها في قضية التسجيل الصوتي.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة المحترفة الوطنية، اليوم الإثنين، أن فهد حلفاية، تغيب عن جلسة الإستماع التي كانت مقررة اليوم الإثنين.

وعليه، وجهت لجنة الإنضباط ثاني استدعاء رئيس وفاق سطيف، للمثول أمامها يوم الخميس 21 ماي الجاري، بمقر الرابطة المحترفة.

وأوضحت لجنة الإنضباط، أن الإستدعاء المقبل سيكون الأخير بالنسبة لحلفاية، قبل أن تتخذ ضده اجراءات عقابية.

يذكر أن فهد حلفاية، مطلوب للمثول أمام لجنة الإنضباط، قد الإستماع لأقواله‘ في قضية التسجيل الصوتي، المتعلق بترتيب مباريات البطولة الوطنية.