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الرياضة

لجنة الانضباط توقف رئيسي صفاء الخميس وشبيبة تيارت لسنتين

بقلم عزيز طالبي
لجنة الانضباط توقف رئيسي صفاء الخميس وشبيبة تيارت لسنتين
لجنة الانضباط
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أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم قراراتها بخصوص قضية مباراة شبيبة تيارت وصفاء الخميس التي أسالت الحبر الكثير.
وكشفت لجنة الانضباط عن قرار خصم نقاط ثلاث من رصيد شبيبة تيارت وصفاء الخميس، مع اعتبار كلا الفريقين منهزمين على البساط.
كما أعلنت عن إيقاف رئيس فريق صفاء الخميس رشيد مقلاتي بسنتين إلى جانب غرامة مالية، وإيقاف رئيس شبيبة تيارت اسماعيل مختار لسنتين إلى جانب غرامة مالية كذلك.

فيما قررت لجنة الإنضباط إقصاء حارس فريق شبيبة تيارت عبد العزيز بومنقوش لمدة سنتين مع غرامة مالية، ومعاقبة قائدي الفريقين بالايقاف لمدة سنتين كاملتين مع غرامة مالية، والامر يتعلق بكل من اللاعب فارس بن عبد الرحمان من جانب صفاء الخميس و حسين بالح من جانب شبيبة تيارت.

وقامت لجنة الانضباط بمعاقبة رئيس فرع صفاء الخميس محمد فار بسنتين، اقصاء نافذة من كل وظيفة رسمية دون التطرق إلى العقوبة السابقة، مع ايداع شكوى أمام الجهات القضائية المختصة.

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