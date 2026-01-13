لجنة الانضباط توقف راموفيتش

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، إلى غاية الاستماع إلى أقواله.

وكشفت الرابطة، عن قرارات اللجنة الانضباطية الخاصة بالجولة الـ 15 والأخيرة. من مرحلة ذهاب الموسم الجاري. والتي عرفت خسارة مفاجئة لـ”السياربي” بملعبها أمام شبيبة القبائل.

حيث تقرر توقيف، راموفيتش مؤقتا إلى غاية الاستماع إلى تصريحاته، غدا الأربعاء 14 جانفي الجاري على الساعة 13.30.

كما تم تغريم لاعبي “السياربي” بن غيث وخاسف وبوكرشاوي. إلى جانب الحارس شعال، بـ 10 ملايين سنتيم، لكل منهم بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

وهي نفس الغرامة التي سلطتها لجنة الانضباط، على مدرب حراس الفريق. محمد أوسرير، بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

فيما تم تغريم إدارة شباب بلوزداد، بـ 4 ملايين سنتيم، بسبب المبالغة في الحصول على الانذارات، وغرامة أخرى بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب تصرفات غير لائقة من طرف المسيرين واللاعبين.

إلى جانب 10 ملايين سنتيم أخرى، بسبب عدم مرافقة اللاعب لمدربه لإجراء الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة.

وجاءت باقي قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالجولة الـ 15 على النحو التالي:

وفاق سطيف:

ـ إشغال الألعاب النارية بالمدرجات

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 30.000 دج

مولودية البيض:

ـ شرفاوي طارق: مساعد مدرب إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ عطا الله الياس: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ المبالغة في الحصول على الانذارات.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج.

إتحاد الجزائر:

ـ رضواني سعدي رقم: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ إشغال الألعاب النارية بالمدرجات.” تكرار المخالفة”.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 60.000 دج

مولودية وهران:

موهوتسيوا قاب ايدوين رقم: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ عوجان شكيب: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

نجم بن عكنون:

ـ حشود عبد الرحمان: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ تميمي عبد القادر: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ لكحل شمس الدين: طرد بسبب جمع إنذارين (تكرار إحتجاج على قرار الحكم)

العقوبة: توقيف لمباراة واحدة نافذة إضافة غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دج.

ـ المبالغة في الحصول على الانذارات

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج.

ـ التنظيم السيىء للمباراة

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 50.000 دج.

أولمبيك أقبو:

ـ بن شريفة محمد وليد: توقيف مؤقت إلى غاية الاستماع إلى تصريحاته يوم الأربعاء 14 جانفي 2025 على الساعة 13.00

ـ عمروش لطفي: مدرب رئيسي إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000

ـ عمريش علي: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ رحمون عز الدين: كاتب الفريق توقيف مؤقت إلى غاية الاستماع إلى تصريحاته يوم الأربعاء 14 جانفي 2025 على الساعة 13.00.

ـ المبالغة في الحصول على الانذارات.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج

أولمبي الشلف :

ـ إشغال الألعاب النارية بالمدرجات.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 30.000 دج

مولودية الجزائر:

ـ غزالة أيوب: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ حلايمية محمد رضا: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

شبيبة القبائل:

حميدي محمد رضا: إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ زينباور جوزيف: مدرب رئيسي إنذار: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

ـ المبالغة في الحصول على الانذارات.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 40.000 دج

- تصرفات غير لائقة من طرف المسيرين واللاعبين.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

مستقبل الرويسات:

ـ إشغال الألعاب النارية بالمدرجات (تكرار المخالفة)

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 60.000 دج