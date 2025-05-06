لجنة الانضباط توقف مخازني والمهاجم أناتوف

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، كل من المدير التقني الرياضي لمولودية الجزائر، محمد مخازني، والمهاجم الشاب للفريق مسلم أناتوف.

واستدعت الهيئة الانضباطية، الثنائي مخازني وأناتوف، إلى جلسة استماع بعد غدٍ الخميس، بمقر الرابطة بداية من الساعة 11:00.

وجاء توقيف مخازني وأناتوف، إلى غاية الاستماع إلى أقوالهما. على خلفية نهائي كأس الجزائر، لأقل من 19 سنة. والذي خسره شبان “العميد” بضربات الترجيح، أمام شباب بلوزداد، يوم السبت الماضي، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بنتيجة 2-2.