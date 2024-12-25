لجنة الانضباط تُصدر جملة من العقوبات الردعية بخصوص مباراة شباب قسنطينة ونجم مقرة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الردعية، بعد التجاوزات التي عرفتها مواجهة شباب قسنطينة ونجم مقرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم السبت الماضي، برسم الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة، فوضى و دخول لاعبي ومسيري الفريقين في مناوشات مع حكم المواجهة بوكواسة.

وتوقفت المباراة بسبب اعترض لاعبي نجم مقرة على قرار الحكم باحتسابه هدفاً في بداية الأمر.

قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، ويرفض الهدف بداعي التسلل. وهو ما لم يتقبله لاعبو شباب قسنطينة.

بعدها، شهدت المواجهة فوضى كبيرة، بدخول لاعبي “السياسي” والطاقم الفني في مناوشات مع الحكم بوكواسة، ما تطلب تدخل رجال الأمن لفض النزاع.

وحسب بيان الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، فقد تقرر تسليط عقوبة الإيقاف بحق مدرب شباب قسنطينة. خير الدين مضوي، لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ.

كما تم تسليط عقوبة الإيقاف بحق لاعب “السياسي”، عبد القادر قيبوع، لأربع مباريات، اثنان منها نافذتان. مع تسليط غرامة مالية بحق اللاعب قدرها 40 ألف دينار.

بالإضافة لتسليط عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر، نصف المدة منها غير نافذة، والمنع من مزاملة أي مهامه (المنع من دخول الملعب وغرف تبديل الملابس) بحق إطار الطاقم الطبي للفريق، عبد الحكيم مالوفي. مع تغريمه بـ80 ألف دينار.

وأوضح بيان الرابطة أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي أصدرها حكم المواجهة بوكواسة. بحق لاعب “السياسي”، بن شعيرة محمد، لعدم وجود إثباتات.

أما من جانب نادي نجم مقرة، فقد تقرر معاقبة مدرب حراس المرمى، سليم فضيل، لمباراتين. واحدة منهما نافذة، مع تغريمه بـ50 ألف دينار.

للإشارة، سبق أن قررت لجنة الطوارئ للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أول أمس الأحد. توقيف حكم المواجهة التي جمعت يوم السبت الماضي بين شباب قسنطينة والضيف نجم مقرة، لطفي بوكواسة. رفقة مساعده عادل عبان بشكل فوري.

وذلك بسبب استعانة حكم اللقاء، بوكواسة، بهاتف لاتخاذ قرار إلغاء هدف سجله شباب قسنطينة من وضعية تسلل. ليختلط الحابل بالنابل. مع توقف اللقاء لأزيد من نصف ساعة. قبل أن يعلن الحكم نهايته بالتعادل السلبي.