لجنة الانضباط تُصدر قراراتها بخصوص الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الردعية، بعد استكمال الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، تم إبقاء ملف مواجهة “الداربي” التي جمعت بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد مفتوحاً، للحصول على مزيد على المعلومات، بخصوص التجاوزات وأعمال الشغب التي شهدها الداربي.

كما تم فرض غرامة مالية بحق نادي شباب بلوزداد، قدرها 40 ألف دينار، بسبب سوء السلوك خلال المواجهة.

كما تم فرض غرامة 40 ألف دينار بحق نادي شباب قسنطينة، بسبب سوء السلوك خلال مواجهة اتحاد العاصمة، بالإضافة لغرامة بـ60 ألف دينار بسبب استعمال أنصار النادي القسنطيني الألعاب النارية بملعب الشهيد حملاوي.

وفي السياق ذاته، وجهت لجنة الانضباط الإنذار الثاني لكلٍّ من أولمبي الشلف ومولودية وهران ووفاق سطيف، بسبب استعمال الأنصار الألعاب النارية ورمي المقذوفات داخل الملعب، بالإضافة لتسليط غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم في حق الأندية الثلاثة.

وتم تسليط عقوبة اللعب دون جمهور مباراةً واحدة، بحق نادي ترجي مستغانم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بسبب رمي الأنصار الألعاب النارية على أرضية الملعب خلال مواجهة شبيبة الساورة.