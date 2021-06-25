لجنة الانضباط تُعاقب عنتر يحيى ومُدرب مولودية الجزائر

كشفت اليوم الجمعة لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم عن العُقوبات المُتعلقة بالمُباريات المتأخرة للبطولة التي لُعبت يوم الأربعاء.

لجنة الانضباط قررت إيقاف مدرب شباب بلوزداد زوران مانولوفيتش لمُباراة واحدة مع منعه من دخول أرضية الميدان وكذا غرف تغيير الملابس اضافة الى غرامة مالية قدرها 30.000 دينار، وذلك بسبب احتجاجه على قرارات الحكم، وهي نفس العقوبة التي سُلطت على مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز.

هذا كما أوقفت ذات اللجنة المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى لمُباراة واحدة مع منعه من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس بسبب تصرف غير مقبول اتجاه رسمي.