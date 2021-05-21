لجنة الانضباط تُعاقب وفاق سطيف وسريع غليزان !

كشفت “لجنة الانضباط” عن عقوبات مباراة “وفاق سطيف” أمام “سريغ غليزان” والتي أسالت الكثير من الحبر.

فقد استعمل وفاق سطيف نتائج لفحوصات “كوفيد” لا تعود لأقل من 72 ساعة من المباراة مثلما ينص عليه القانون.

أما “سريع غليزان” فقد أشرك لاعبا معاقبا (حصوله على 4 انذارات) في المباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة 2-2.

وجاء في بيان للرابطة أن لجنة الإنضباط أعلنت عن العقوبات التالية:

العقوبات المسلطة على وفاق سطيف

عدم احتساب نتيجة المباراة.

انهزام وفاق سطيف بنتيجة 2/0 دون منح النقاط لسريع غليزان

غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

إيقاف لولد عبد الكريم “مناجير كوفيد”، لمدة عام كامل.

أما بالنسبة لسريغ غليزان فكانت العقوبات على الشكل الآتي: