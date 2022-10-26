لجنة الانضباط للاتحاد الفرنسي لكرة القدم تستمع لأقوال سليماني وجاستن

وجهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استدعاءً للاسلام سليماني، لاعب بريست، وقائد كليرمون فوت، يوهان جاستن، للاستماع لأقوالهما.

وكشفت وكالة “فرانس براس” الفرنسية، بأن هذا الاستدعاء يأتي على خلفية اتهام سليماني، لقائد كليرمون فوت، بالتفوه بكلمات عنصرية ضده.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه من المقرر أن يتم الفصل في هذه القضية، باصدار القرار النهائي أمسية اليوم الأربعاء.

يذكر أن اسلام سليماني، أكد عقب مباراة فريقه مع نادي كليرمون فوت، بأن قائد هذا الأخير يوهان جاستن، وصفه “بالعربي القذر”.