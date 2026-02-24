لجنة الانضباط: معاقبة مولودية وهران بمباراة دون جمهور

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جملة من العقوبات الصارمة المتعلقة لمباريات الجولة العشرين، مست عدداً من الأندية واللاعبين والمدربين، بسبب الاحتجاجات، إشعال الألعاب النارية، وسوء التنظيم.

مولودية وهران الأكثر تضرراً

فرضت لجنة الانضباط على مولودية وهران عقوبة مباراة واحدة دون جمهور وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بسبب إشعال ورمي الألعاب النارية (المخالفة الخامسة).

كما عوقب النادي بغرامات إضافية بسبب دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى أرضية الميدان (100 ألف دج). وسوء تنظيم المباراة (50 ألف دج)، إلى جانب 40 ألف دج بسبب المبالغة في الحصول على الإنذارات (المادة 64).

وعلى الصعيد الفردي، تلقى كلٌّ من مبارك عمر، قدور أسامة صافا، مولاي عبد العزيز عبد القادر، ومدرب الحراس صاولة كريم، إنذارات احتجاج على قرارات الحكم، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج لكل منهم.

غرامات متتالية لمولودية الجزائر

بدوره، تعرض نادي مولودية الجزائر لعقوبات مالية بسبب احتجاجات لاعبَيه، عبد اللاوي أيوب وأليكسيس قندوز،والمدرب رولاني موكوينا، حيث فرِضت غرامة 100 ألف دج على كل حالة. كما عوقب النادي بـ40 ألف دج بسبب المبالغة في تلقي الإنذارات، بينما تلقى المدرب موكوينا إنذاراً أخيراً قبل العقوبة مع غرامة 100 ألف دج لامتناعه عن عقد ندوة صحفية.

عقوبات تمس عدة أندية

شباب بلوزداد: معاقبة النادي بـ 60 ألف دج بسبب تكرار إشعال الألعاب النارية، و200 ألف دج لغياب لافتة الشعار الرسمي للبطولة.

مولودية البيض: إيقاف مباراة واحدة لـ كنيش مرتضى خير الدين (طرد بإنذارين) مع غرامة 100 ألف دج، إضافة إلى 40 ألف دج بسبب المبالغة في الإنذارات.

وفاق سطيف: غرامة 30 ألف دج بسبب إشعال الألعاب النارية، و100 ألف دج للاعب دردار عدة، بسبب إنذار احتجاج.

أولمبي الشلف: إنذار وغرامة 200 ألف دج بسبب إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات، إضافة إلى 100 ألف دج لـ عيبود سمير.

اتحاد الجزائر: 30 ألف دج بسبب الألعاب النارية، و200 ألف دج لغياب المدرب الرئيس، و200 ألف دج أخرى لغياب لافتة الشعار الرسمي.

شبيبة الساورة: إيقاف مباراة واحدة لـ قاسم ريان (طرد بإنذارين)، و100 ألف دج لحدوش إلياس فيصل بسبب الاحتجاج.

ترجي مستغانم: 100 ألف دج بسبب غياب ملتقطي الكرات.

شبيبة القبائل: إيقاف مباراتين لـ بوط مصطفى رزق الله بسبب اللعب الخشن، و100 ألف دج لكل من بلحول العبد شاهين وحميدي محمد رضا بسبب الاحتجاج.

أولمبيك أقبو: 300 ألف دج بسبب تكرار غياب المدرب الرئيس، و100 ألف دج لـ عدادي توفيق.

أتلتيك بارادو: إيقاف موساوي توفيق أربع مباريات (واحدة موقوفة النفاذ) مع غرامة 200 ألف دج، بعد طرده إثر إنذارين وشتم الحكم.