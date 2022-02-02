لجنة التحقيق البرلمانية: 20 سببا وراء ندرة بعض المواد الأساسية

خلصت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع. إلى تحديد 20 سببا تضمنها التقرير الذي من المقرر أن ترفعه قريبا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني سعدي محالبي، للقناة الإذاعية الأولى، عن إحصاء عشرين سببا كان وراء أزمة ندرة بعض المواد المواد الأساسية والمضاربة في أسعارها. موضحا أن التقرير سيسلم إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي خلال أسبوع.

وقامت لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني بزيارت ميدانية لاكثرمن عشر ولايات إلتقت من خلالها بمسؤولين محليين ومتعاملين إقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الإستهلاك. كما إستمعت لآراء تجار الجملة والتجزئة.

وتضمن التقرير حسب لجنة التحري البرلمانية حوالي عشرين سببا يقف وراء ازمة الندرة منها رفض اجراءات الفوترة و مشكل التوزيع .

و تنفيذا لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرّر مجلس الأمة بداية شهر جانفي الفارط. إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية. ومن يقف خلف ذلك.

كما تم الإتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة التي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن. والوقوف على الدوافع الأساسية للمتسبين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وفق بيان مجلس الأمة”.