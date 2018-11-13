لجنة التحقيق تستمع لانشغالات المرضى بمستشفى الحروش في سكيكدة

أوفدت مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء، لجنة تحقيق إلى مصلحة تصفية الدم بمستشفى الحروش للنظر في الانشغالات والنقائص التي احتج بشأنها المرضى الأيام الماضية.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن اللجنة التي يترأسها مفتش رئيسي التقت بممثلين عن المرضى أين استمعت إلى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بالوضعية المزرية للمصلحة خاصة وأنها تفتقر إلى أبسط شروط العلاج.

ناهيك، عن انتشار الأوساخ وغياب النظافة في كل مكان، إضافة إلى غياب طبيب مختص في أمراض الكلى.

كما اشتكى المرضى عن حالة آلات تصفية الدم التي انتهت مدة صلاحيتها.

اللجنة التي عاينت وضعية المصلحة ووقفت على ظروف التمريض هناك ، وعد رئيسها بنقل انشغالاتهم إلى المسؤول الأول على القطاع بالولاية لأجل النظر فيها والعمل على تحسين الأوضاع.