لجنة التحكيم تعقد إجتماعا طارئا للحد من مهازل الحكام !

أكد رئيس لجنة التحكيم “محمد غوتي” أنه سيتم إنعقاد إجتماع طارئ يوم الإثنين القادم مع حكام النخبة برئاسة “خير الدين زطشي” من أجل الحد من المهازل التحكيمية.

وتحدث “غوتي” عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها الجولات الأولى من مرحلة العودة خلال تدخله اليوم الحمعة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة قائلا:

“سنعقد إجتماعا هذا الإثنين بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وذلك بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي”.

وأضاف: “سيتم الإستماع للحكمين “صخراوي” و”حلالشي”، لكن لا رجعة في قرار معاقبتهم إلى غاية نهاية الموسم”.