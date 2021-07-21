لجنة التحكيم تكشف تعيينات حكام الجولة الـ32

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن تعيينات حكام الجولة الـ32 من البطولة المحترفة، والمقرر إجراؤها هذا الجمعة.

وستشهد هذه الجولة، العديد من المباريات المهمة والحاسمة، في الصراع المتواصل بين الأندية لحصد المزيد من النقاط.

وسيخوض متصدر البطولة وفاق سطيف، مباراة مفخخة أمام جمعية عين مليلة، على ملعب هذا الأخير، تحت إدارة الحكم أعراب.

وفي المقابل يستظيف فريق شباب بلوزداد، نادي مقرة، بملعب “20 أوت”، في مباراة يديرها الحكم بوتراع.

وجاءت تعيينات حكام هذه الجولة كاملة على النحو التالي: