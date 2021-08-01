لجنة التحكيم تكشف عن حكام كلاسيكو الشبيبة واتحاد العاصمة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن تعييم الحكم قاموح، لإدارة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع فيرق اتحاد العاصمة بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم قاموح، هذا الكلاسيكو، بمساعدة كل من تامرابط، مساعد أول، بويمة، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لعزرين، كحكم رابع لها اللقاء.

وتدخل هذه المباراة، التي ستجمع الاتحاد، بالشبيبة، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ26 من البطولة المحترفة

يذكر أن الرابطة المحترفة، حدد تاريخ 3 أوت لخوض هذه المواجهة، المقررة بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.