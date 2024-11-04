لجنة التحكيم تكشف قائمة المرشحين للحصول على شارة حكم ما بين الرابطات

حددت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، قائمة أسماء الحكام المرشحين لاجتياز اختبار الحصول على شارة حكم ما بين الرابطات.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ضمت قائمة الحكام المقبولين لاجتياز هذا الاختبار التطبيقي، أسماء 45 حكما.

وتوزعت هذه الأسماء، حسب ذات المصدر، على قائمتين، ضمت الأولى أسماء 19 حكما رئيسيا، وقائمة ثانية ضمت أسماء 26 حكما مساعدا.

وضمت هاتين القائمتين أسماء الحكام، والحكام المساعدين، التالية أسماءهم: