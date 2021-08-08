لجنة التحكيم تكشف هوية حكام نهائي كأس الرابطة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، اليوم الأحد، عن هوية حكام نهائي كأس الرابطة المحترفة، والذي سيجمع شبيبة القبائل، بنجم مقرة.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم مصطفى غربال، لإدارة هذا النهائي، بمساعدة كل من سراج محمد، ابراهيم الحملاوي، وعبد المؤمن توابتي حكم رابع، بالإضافة لرشيد بازين كحكم احتياطي.

ويحمل هذا النهائي آمال كل من فريقي شبيبة القبائل، ونجم مقرة، الطامحان لإنهاء موسهما الجاري، بلقب، ما يجعل المباراة تكتسي طابع الندية.

يذكر أن نهائي كأس الرابطة، من المقرر اجراؤه يوم الاثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، بملعب “5 جويلية”.