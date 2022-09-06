لجنة التحكيم تُهنئ الحكم دعاس على أداء واجبه في لقاء خنشلة-سوسطارة

استقبلت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم، دعاس.

كما هنأت هيئة، جمال حيمودي، الحكم دعاس على أداء واجبه رغم المرض والنوبة التي تعرض لها في مباراة اتحاد خنشلة أمام اتحاد العاصمة.

وكان الحكم دعاس قد صنع الحدث في لقاء الجولة الثانية من الرابطة المحترفة عندما تعرض لنوبة على مقاعد البدلاء أثناء مجريات اللقاء.

وتواجد، دعاس، حكما رابعا للمواجهة التي انتهت بتفوق سوسطارة بهدف يتيم دون رد.