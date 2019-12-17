لجنة التربية بمجلس الأمة تستمع للطيب بوزيد

عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة مصطفى جغدالي، رئيس اللجنة.

الاجتماع في إطار دراستها لمشروع قانون يعدل القانون والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

وحضر الاجتماع محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

وخصّص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض حول المشروعين، قدّمه ممثل الحكومة، الطيب بوزيد، وزير التعليم العالي البحث العلمي، بحضور فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

أوضح بوزيد أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي تمت دسترته في آخر تعديل دستوري سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم، وذلك طبقا لأحكام القانون، والتي تتضمن بوجه عام البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتَشكُّل الإطار الأعلى المخصص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها، إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة واختياراتها ونتائجها.

وبعد هذا الاجتماع، شرعت اللجنة في إعداد تقريرين تمهيديين حول المشروعين قصد تقديمهما خلال جلسة عرض وتقديم المشروعين للمناقشة في الجلسة العامة المقررة بداية الأسبوع المقبل.