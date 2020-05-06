لجنة التربية والتكوين بمجلس الأمة: نقترح إلغاء المواد غير الأساسية في امتحان البكالوريا 

اقترحت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي بمجلس الأمة، جُملة من الاقتراحات على وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، وهذا قصد إنقاذ الموسم الدراسي.

وتمثل أهم اقتراح في إلغاء المواد غير الأساسية في امتحان البكالوريا في كل الشعب، على أن يكون الامتحان شهر سبتمبر .

وتضمنت الاقتراحات أيضا الاعتماد على معدل ” الإنقاذ” المقدر بـ 4 .5 من 10 بالنسبة للطور الابتدائي و9 من 10 بالنسبة للتعليم المتوسط وكذا بالنسبة لسنتي الأولى والثانية ثانوي.

كما تضمنت الاقتراحات، إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي ” سانكيام ” والانتقال بمعدل 4.5 من 20، إضافة إلى إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط والاعتماد على معدلي الفصلين الأول والثاني للانتقال إلى التعليم الثانوي .

أما بالنسبة للطور الثانوي، فاقترحت اللجنة أن يؤخذ بعين الاعتبار نقاط الفصلين الأول والثاني مع اعتماد معدل 9 من 20 مع اقترح امتحان البكالوريا في شهر سبتمبر والتركيز على الفصلين الأول والثاني.