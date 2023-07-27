لجنة الترشيحات تحدد تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف

حددت لجنة الترشيحات، موعد بداية استقبال ترشيحات الراغبين في رئاسة الفاف، كما تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

وحددت لجنة الترشيحات، يوم الأحد المقبل، الموافق لـ30 من شهر جويلية الجاري، كموعد لفتح باب الترشيحات للراغبين في رئاسة الفاف.

كما فصلت ذات الهيئة، في تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف، والذي تم تحديده يوم 4 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكمل المنتخب الجديد لخلافة جهيد زفيزف، العهدة الأولمبية الخاصة بالفترة ما بين 2021 إلى 2025.