لجنة الترشيحات ترفض ملف مدوار وصادي وايغيل لرئاسة الفاف

رفضت لجنة الترشيحات التي يترأسها علي مالك ملفات المرشحين لرئاسة الفاف وليد صادي ومزيان ايغيل و عبد الكريم مدوار.

وأكدت مصادر، النهار، اليوم الأربعاء، أن لجنة الترشيحات، ستبرمج مرحلة جديدة ومشوار أخر، وهو إمكانية تمديد مدة الترشيحات بدخول اعضاء جدد في السباق.

كما سقطت كل أوراق التكهنات، بالنسبة لاختيار مترشح على حساب مترشح ما سيزيد حتما التكهنات عما هو الرئيس المستقبلي للهيئة الكروية الجزائرية.

وكان وليد صادي ابرز المرشحين ليكون الرئيس المستقبلي وخليفة جهيد زفيزف على رأس الاتحادية، و هو الذي سبق له العمل رفقة الرئيس الأسبق محمد روراوة و بدرجة أقل مزيان ايغيل وعبد الكريم مدوار.

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