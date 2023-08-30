لجنة الترشيحات لرئاسة الفاف تمدد أجال الترشح إلى غاية 5 سبتمبر

كشفت لجنة الترشيحات التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يترأسها علي مالك عن تمديد أجل الترشح لرئاسة الفاف.

وأكدت في بيان لها، عبر الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأربعاء، أن اجل الترشح استحدثت إلى غاية 5 سبتمبر القادم.

وقالت أنه قامت بهذا القرار بعد فحص دقيق لكافة ملفات الترشح المقدمة ضمن الأجال المقررة.

وكان لجنة الترشيحات قد رفضت مفل كل من وليد صادي و عبد الكريم مدوار ومزيان ايغيل.

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