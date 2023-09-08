لجنة الترشيحات لرئاسة “الفاف” توافق على ملف صادي وترفض أربعة ملفات

كشفت لجنة الترشيحات لرئاسة الفاف، اليوم الجمعة، عن المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم للترشح لرئاسة الفاف.

ونشرت الفاف، بيان عبر صفحتها الرسمية، كشفت من خلاله عن رفض لجنة الترشحيات ملفات أربعة مترشحين، وهم، عبد الكريم مدوار، مزيان ايغيل، بن عيادة عبد الكريم، وضيف قدور.

وفي المقابل، تم الموافقة على ملف مترشح واحد، وهو وليد صادي، وقائمته التي تضم ثلاثة عشر عضوا.

وفي ختام بيانها، أوضحت “الفاف”، بأنه سيتم مواصلة الخطوات الأخرى التي تسبق انعقاد الجمعة العامة الانتخابية المقررة يوم 21 سبتمبر الجاري، وفق البرنامج المسطر من لجنة الترشيحات في وقت سابق.