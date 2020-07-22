لجنة الحماية لتقييم إنعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني تقدم تقريرها إلى الحكومة اليوم

تقدم لجنة الحماية لتقييم انعكاسات وباء كورونا على الإقتصاد الوطني تقريرها، اليوم الأربعاء إلى إجتماع الحكومة على أن يرفع إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الــ26 من الشهر الجاري.

وقال رضا طير، رئيس لجنة الحماية ورئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، أنه من الأولويات حاليا هو الوصول الى تقييم يعكس الواقع المعاش، ولهذا لا بد من أن تكون بين أيدينا إحصائيات دقيقة وحقيقية وثابتة.

وعن حصر الخسائر والمؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء وباء كوفيد -19- قصد إيجاد الحلول قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، لابد من العمل وفق المقاربة التشاركية والحوار ما بين مختلف المتعاملين هو السبيل الوحيد لحصر هذه الخسائر، ومنه يمكن إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي من جديد بأقل الأضرار سواء على مستوى مؤسسات القطاع العمومي أو القطاع الخاص.