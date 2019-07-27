لجنة الحوار والوساطة تعقد أول إجتماع لها غدا بالعاصمة

ستعقد لجنة الحوار والمصالحة تحت قيادة كريم يونس اجتماعا لها هذا الأحد، هو الأول من نوعه بعد الإعلان عن تشكيلها.

وقالت فتيحة بن عبو الخبيرة الدستورية والعضو باللجنة، أن الأخيرة ستعقد أول اجتماع لها غدا بالعاصمة.

وحسب المتحدثة، فإن الاجتماع سينعقد في منزل العضو اسماعيل لالماس بالعاصمة.

وقد رفض بعض أعضاء اللجنة الاجتماع في مكان توفره الدولة حيث جرى التحفظ على جنان المفتي وفيلا اقترحتها رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يخصص الاجتماع لمناقشة القانون الداخلي للجنة ومخطط عملها لقيادة حوار وطني شامل.