لجنة الخبراء.. تعديل ما يزيد عن 63 بالمائة من الدستور الحالي

الوطني
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لجنة الخبراء.. تعديل ما يزيد عن 63 بالمائة من الدستور الحالي
بقلم أسماء.ع

قال عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور كريم خلفان، إنه تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، أي ما يعادل أزيد 140 مادة تمت إعادة صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة.

وأوضح خلفان في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مسودة مراجعة دستور سنة 2016 الذي تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من مواده، قد وُزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنين قصد تحسينها واثرائها وتعميقها”.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تعمل يوميا وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل لمعالجة أقصى قدر ممكن من الاقتراحات المقدمة في إطار روح رسالة رئيس الجمهورية التي حددت مهمة اللجنة والأهداف المنتظرة من هذه المراجعة.


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