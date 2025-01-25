لجنة الخدمة المدنية الدولية تنظم ورشة عمل إقليمية بالجزائر

تنظم لجنة الخدمة المدنية الدولية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، خلال الفترة من 26 إلى 30 جانفي الجاري، ورشة عمل إقليمية بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ستتناول الورشة، الأنظمة الحديثة ذات الصلة بإعداد الرواتب والمنح. وتصنيف مراكز العمل وحركية الموظفين وبعض المسائل الأخرى التي تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بذات اللجنة.

وستشكل هذه الورشة، التي يتم تنظيمها سنويا بالتنسيق مع المنظمات واتحادات موظفي الأمم المتحدة، وفق مبدأ التناوب الجغرافي، أرضية تسمح للجنة الخدمة المدنية الدولية بعرض أشغالها. وكذا دورها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، في سياق مناقشات غير رسمية حول أساليبها وسياساتها.

يشار إلى أن هذه الطبعة، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها الجزائر. سوف تشهد مشاركة أزيد من ثمانين موظفا دوليا يمثلون ثلاثة وعشرون منظمة دولية وإقليمية. بالإضافة إلى إطارات يمثلون هيئات جزائرية رسمية.