لجنة الدفاع الوطني تزور الشركة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة

زارت البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الدفاع الوطني برئاسة عبد الباسط غربي، الشركة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، وقف أعضاء اللجنة على مختلف ورشات ومراحل تصنيع العربات العسكرية المدرعة والمجهزة بأحدث التكنولوجيات.

والشركة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة تضمن خدمات ما بعد البيع، وتعتبر هذه المؤسسة مفخرة للجزائر.

كما تعد أحد ركائز تدعيم وحدات قوات الجيش الوطني الشعبي بالعتاد اللازم. وكذا تركيب وتصليح الآلات الحربية وتطويرها بأحدث التكنولوجيات. وهذا ما يضمن للجزائر أمنا استراتيجيا واقتصاديا.

كما توفر الشركة مناصب عمل، مما يقلل من حدة مشكل البطالة بالمنطقة.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل هدايا تذكارية، ووقع عبد الباسط غربي رئيس الوفد على السجل الذهبي للشركة.

كما ألقى، بالمناسبة، كلمة استهلها بالتعبير عن افتخاره الكبير بما تقدمه هذه المؤسسة للوطن من إضافات.

متوجها، نيابة عن زملائه أعضاء اللجنة وباسم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بأخلص التشكرات إلى العقيد وكذا جميع الضباط والإطارات على حفاوة الاستقبال.

كما توجه عبد الباسط غربي بالشكر إلى رئيس الجمهورية على تأكيده الدائم لتطوير أداتنا الدفاعية وتحديثها وتعميم الاحترافية وتثمين الموارد البشرية.

وتقدم بالشكر أيضا إلى الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على جهوده المضنية للرفع من جاهزية قواتنا المسلحة. وكذا إلى السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.