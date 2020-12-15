لجنة الدفاع الوطني تشيد بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات “مرسيدس-بنز”

قام وفد من لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بزيارة إعلامية إلى الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة “مرسيدس-بنز” بتيارت.

وكان العميد المدير العام للشركة، في استقبال الوفد الزائر بقيادة رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني شنيني عبد الكريم.

وأبدى أعضاء لجنة الدفاع الوطني، إعجابهم بمستوى التقدم التكنولوجي الذي بلغته الشركة، والدرجة العالية من الاحترافية والالتزام.

وأشادت اللجنة بقدرة الشركة العالية على الاستجابة الدائمة لكافة طلبات زبائنها،من مؤسسات وشركات وإدارات رسمية عسكرية ومدنية،ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص.

بالإضافة إلى شركات مصغرة ومتعاملين شباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،توطيدا للرابطة العميقة “جيش-أمة” وتكريسا لصورتها كشركة مواطنة.

واستمع أعضاء الوفد البرلماني إلى عرض حول نشاطات الشركة ودورها المحوري في إعادة بعث نشاط الصناعات العسكرية،وعلى رأسها صناعة السيارات.