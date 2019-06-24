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لجنة الشؤون القانونية تُواصل إعداد تقريرها لرفع الحصانة على بوجمعة طلعي

الوطني
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لجنة الشؤون القانونية تُواصل إعداد تقريرها لرفع الحصانة على بوجمعة طلعي
بقلم شهرزاد مزياني

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أشغالها بالبرلمان، إعداد تقريرها حول طلب رفع الحصانة البرلمانية، عن نائب في المجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي.

وقد ترأس الاجتماع  رئيس اللجنة عمار جيلاني ، حيث ناقش الأعضاء بشكل مستفيض طلب وزير العدل، حافظ الأختام،

مبرزين مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، واتقفوا على إعداد التقرير النهائي .

وكانت اللجنة القانونية قد شرعت بتاريخ 23 جوان، في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية للنائب طلعي بوجمعة ،

واستمعت في اليوم نفسه إلى النائب المعني، الذي أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون قد ارتكبت خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية.

وأضافت اللجنة ، :”أنه ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وإنما عملها يرتكز فقط في النظر إذا كانت الشكوى كيدية ، وهذا ما تخلص إليه في إعداد التقرير النهائي ، الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني” .


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