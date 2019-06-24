لجنة الشؤون القانونية تُواصل إعداد تقريرها لرفع الحصانة على بوجمعة طلعي

وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة عمار جيلاني ، حيث ناقش الأعضاء بشكل مستفيض طلب وزير العدل، حافظ الأختام،

مبرزين مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، واتقفوا على إعداد التقرير النهائي .

وكانت اللجنة القانونية قد شرعت بتاريخ 23 جوان، في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية للنائب طلعي بوجمعة ،

واستمعت في اليوم نفسه إلى النائب المعني، الذي أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون قد ارتكبت خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية.

وأضافت اللجنة ، :”أنه ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وإنما عملها يرتكز فقط في النظر إذا كانت الشكوى كيدية ، وهذا ما تخلص إليه في إعداد التقرير النهائي ، الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني” .