لجنة الطعون تقبل ملفات اعضاء المكتب الفيدرالي الذين رفضت عضويتهم

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن لجنة الطعون لإنتخابات الفاف أعادت دراسة ملفات الأعضاء الذين تم رفض ملفاتهم في المكتب الفيدرالي للمترشح الوحيد شرف الدين عمارة.
ونشر الموقع الرسمي تركيبة المكتب الفيدرالي للمترشح الوحيد شرف الدين عمار والتي جاءت كالآتي:
مولدي عيساوي
عمار بهلول
ياسين بن حمزة
رشيد قاسمي
محمد غوتي
نسيبة لغواطي
بشير منصوري
محمد معوش
حكيم مدان
رشيد أوكالي
لعربي أومامار
جيلالي طويل
الأعضاء المناوبين في المكتب الفيدرالي:
فضيلة شاشوة
محمد دعاس
أحمد خرشي
بغداد ميباراكي
سليمان يماني
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