لجنة الطعون تقلص عقوبة قائد مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي

تلقت إدارة فريق مولودية الجزائر، أخبار سارة، بخصوص العقوبة المفروصة على لاقائد الفريق أيوب عبد اللاوي.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، بان لجنة الطعوب التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قررت تقليص عقوبة عبد اللاوي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن لجنة الطعون، وبعد دراستها الطعن المقدم من إدارةالمولودية، قررت تقليص عقوبة عبد اللاوي، لأربعة مباريات، بدلا من ستة مباريات.

وعليه سيكون بامكان المدافع أيوب عبد اللاوي، العودة للمنافسة الرسمية مع فريقع مولودية الجزائر، بعد مباراة الفريق أمام اتحاد خنشلة.