لجنة الطعون تقلص عقوبة وفاق سطيف

قررت لجنة الطعون، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تفليص عقوبة وفاق سطيف، المتعلقة بمباراة الكأس التي جمعتها بأهلي برج بوعريريج.

وكشف إدارة وفاق سطيف في بيان لها، أن لجنة الطعون قررت تقليص عقوبة الفريق، المتعلقة بمباراة الكأس التي جمعتها بأهلي البرج، بملعب هذا الأخير.

وحسب بيان إدارة الوفاق، قررت لجنة الطعون، تقليص عقوبة 6 مباريات دون جمهور، إلى مبارتين، وتقليص الغرامة المالية من 40 مليون سنتيم، إلى 20 مليون سنتيم.

وأضاف ذات البيان، أنه تم إلغاء عقوبة الحرمان من حقوق البث التلفزيوني، وإلغاء عقوبة تعويض ملعب البرج بـ 14 مليار، عن الأحداث التي شهدها هذا الأخير يوم المباراة.

يذكر أن مباراة الكأس التي جمعت أهلي برج بوعريريج، بالضيف وفاق سطيف، شهدت أحداث مؤسفة، أسفرت عن إصابات عديدة بين الأنصار، وتخريب الملعب.