لجنة الطعون تلغي عقوبة اللعب خارج الديار في حق اتحاد بسكرة

قررت لجنة الطعون، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، مراجعة العقوبة المفروضة على فريق اتحاد بسكرة.

ووفق بيان نشرته إدارة فريق اتحاد بسكرة، وعقب اجتماع لجنة الطعون، بحضور المدير العام للشركة الرياضية لاتحاد بسكرة، فارس بن عيسى، و الأمين العام عبد الباسط سعدي، تقرر ما يلي:

إلغاء الهقوبة المفروضة على فريق اتحاد بسكرة باللعب خارج الديار، والاكتفاء بمعاقبته بـ6 مباريات دون جمهور داخل الديار، منها مبارتين موقوفة النفاذ.

كما قررت لجنة الطعون، أيضا، السماح لألنصار اتحاد بسكرة، بالتنقل مع فريقهم خارج الديار مجددا، بعد استنفاذ عقوبة 4 مقابلان بدون جمهور في بسكرة.