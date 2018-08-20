لجنة العقوبات تضرب بالثقيل وتُعاقب ثنائي السياسي

ضربت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم الإثنين بالثقيل عندما عاقبت ثنائي فريق شباب قسنطينة بن عيادة حسين وفؤاد حداد.

حيث تمت مُعاقبة الأول ب4 لقاءات نافذة إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40.000 دينار جزائري بسبب طرده من طرف الحكم غربال في مواجهة أهلي برج بوعريريج بعد سلوكه الغير الرياضي إتجاه رسميين.

وتمت مُعاقبة زميله حداد بمُبارتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20.000 دينار جزائري بسبب سلوكه الغير الرياضي إتجاه لاعب الخصم إضافة إلى اللعب الخطير.

وفرضت لجنة الإنضباط نفس العقوبة على لاعب أهلي البرج ملال بن عمار بعد طرده أيضا في مواجهة فريقه ضد شباب قسنطينة في الجولة ال2.

وتمت مُعاقبة لاعب نادي بارادو حمزة موالي ولاعبي شباب بلوزداد نساخ شمس الدين وبلال تريكات بلقاء واحد وغرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري بسبب الإحتجاج على قرارات الحكم.