لجنة العقوبات تضرب بالثقيل وتُنهي موسم بن غيث

بن غيث

سلطت لجنة الإنضباط للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبات قاسية على ثنائي إتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي وعبد الرؤوف بن غيث.

حيت تم مُعاقبة المدافع عبد اللاوي ب3 مباريات منها مباراة واحدة غير نافذة.

وتم أيضا مُعاقبة بن غيث ب8 مباريات كاملة منها 4 غير نافذة.

وجاءت العقوبة عقب طرد الثنائي في لقاء الجولة ال26 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس بين شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة.

وبهذا سينتهي موسم بن غيث مُبكرا خاصة في ظل بقاء 3 لقاءات فقط لنهاية الموسم.

هذا وعاقبت لجنة الإنضباط أيضا اللاعب ربيع مفتاح بمباراة واحدة إستنفذها ضد شبيبة الساورة ليعود في الجولة القادمة.