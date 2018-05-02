لجنة العقوبات تُعاقب عين الفكرون وعين مليلة !

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم خسارة فريق شباب عين الفكرون أمام أهلي برج بوعريريج على البساط.

بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء لحساب الجولة 27 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس والذي توقف في الدقيقة الـ77 بنتيجته هدف لصفر.

وقررت أيضا لجنة الإنضباط خصم منحة حقوق نقل المباراة لعين الفكرون مع مبارتين بدون جمهور و20 مليون سنتيم كغرامة مالية.

كما سلطت لجنة العقوبات غرامة مالية على جمعية عين مليلة مقدرة بـ20 مليون سنتيم مع مبارتين بدون جمهور بعد رشق الأنصار لأرضية الميدان.